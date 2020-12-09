نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تليفونات بنى سويف يفوز على كيما أسوان بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق تليفونات بني سويف فوزا مستحقا على حساب فريق كيما أسوان، بهدفين دون رد، بالجولة الثالثة، للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني.

بدأ التليفونات بقيادة مديره الفنى محمد جمال المباراة بتشكيل مكون من : مصطفى حسن ومحمد عبد الرازق واسلام مصطفى وأحمد مصطفى وأحمد شعبان ومحمد رجب ومحمد جمال ومحمد اشرف وجيروم واديمولا عزيز .

فيما خاض كيما بقيادة مديره الفنى عادل لحمة المباراة بتشكيل مكون من : محمد ناجى ومحمد عبده وعمرو مصطفى وعمرو ابو الحسن ومحمود ابراهيم وسعد رجب وأحمد حامد وأحمد إبراهيم ومحمود أبو السعود ومحمد حسين .

وفي االشوط الثانى حرص كلا الفريقان على امتلاك زمام المباراة والسيطرة على منتصف الملعب حتى نجح جيروم أردى فى إحراز الهدف الثانى للتليفونات بالدقيقة 27 بالشوط الثانى .

وعقب الهدف الثانى أضاع لاعبي التليفونات فرص عديدة أمام مرمى كيما اسوان .

وخلال المباراة أجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من اسلام محمد وعمر جهاد ومحمد حسين والخطيب محمود بدلا من واديمولا عزيز وحسن محمد و محمد اشرف وأحمد مصطفى .

فيما أجرى كيما تغييرات بنزول مصطفى جمال وصلاح الدين حامد بدلا من محمود أبو السعود ومصطفى جمعه. وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من السيد شعبان ومسعد الحنفى وعبد الرحمن محمود ومحمد على كامل حكما رابعا وحمدى عبد الستار مراقب حكام وشحاته العسقلاني مراقب مسابقات .

وحصل أديمولا عزيز مهاجم التليفونات على الكارت الاصفر .

الفوز رفع رصيد التليفونات للنقطة الرابعة فيما توقف رصيد كيما اسوان عند نقطة وحيدة .

نجح تليفونات بنى سويف فى إحراز الهدف الاول بالدقيقة 36 بالشوط الاول عن طريق رأسية لمحمد عبد الرازق فى الزاوية اليسرى لمرمى كيما .