نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه من المحتمل إتمام صفقة تبادلية بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت شبكة The Athletic البريطانية أن مانشستر يونايتد يخطط لإبرام صفقة تبادلية بموجبها ينتقل مه الفرنسي بول بوجبا إلى يوفنتوس مقابل انضمام الأرجنتيني باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن كان مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا كان قد أكد في تصريحات صحفية بأن رحلة بوجبا مع مانشستر يونايتد قد انتهت وسيكون من الجيد رحيله في يناير المقبل.

وسلطت الشبكة البريطانية الضوء على تصريحات فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس التي فتح فيها الباب أمام عودة بوجبا، حيث علق قائلاً:" نحن نحب بوجبا، إنه لاعب رائع لكنه يلعب لمانشستر يونايتد الآن، لن يرحل مجانًا، عليك أن تدفع إذا كنت تريد التعاقد معه، سيكون مُكلفاً".