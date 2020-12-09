نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يجري "رابيد تيست" مباراة الاتحاد غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز عن أن فريق الكرة سيخضع لاختبار "رابيد تيست" للكشف المبكر عن فيروس كورونا، غدا الخميس، استعدادا لخوض أول مباراة في الدوري أمام نادي الاتحاد السكندري.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

شدد المدير الرياضي على أن لاعبي بيراميدز سيخضعون لاختبار "رابيد تيست" استعدادا لأول مباراة في الواحدة ظهر غد الخميس بملعب النادي، طبقا للبرتوكول الطبي الذي وضعه اتحاد الكرة للأندية المشاركة بالدوري.