نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل المريخ مع السكة الحديد في موقعة ساخنة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره السكة الحديد سلبيا ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ، أما الشوط الثاني فقد اشتد به حماس الفريقين ، وقد جاءت الهجمات على استحياء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وقد جاء تشكيل الفريقين مكون من :



المريخ.. أشرف بخيت ، محمد عبد الله ، أحمد عبد الرازق ، أحمد حمزة ، شوقي فتحي ، عمرو عدلي ، عبدالله ناصر ، اسامة سعيد ، عبدالله صبري ، اندرسون ، محمد عبد الواحد .

السكة الحديد.. اسلام سليمان ، احمد حلمي ، محمود أكمل ، المتولي محمود ، حازم شعيب ، فتحي مجدي، أمير حجازي ، محمود السيد ، محمد ابراهيم رمزي ، عبد العليم السيد ، محمد ابو سريع

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المريخ للنقطة الرابعة ، فيما وصل رصيد السكة للنقطة الثالثة.

