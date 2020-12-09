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تعادل المريخ مع السكة الحديد في موقعة ساخنة بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره السكة الحديد سلبيا ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ، أما الشوط الثاني فقد اشتد به حماس الفريقين ، وقد جاءت الهجمات على استحياء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وقد جاء تشكيل الفريقين مكون من :

المريخ.. أشرف بخيت ، محمد عبد الله ، أحمد عبد الرازق ، أحمد حمزة ، شوقي فتحي ، عمرو عدلي ، عبدالله ناصر ، اسامة سعيد ، عبدالله صبري ، اندرسون ، محمد عبد الواحد .

السكة الحديد.. اسلام سليمان ، احمد حلمي ، محمود أكمل ، المتولي محمود ، حازم شعيب ، فتحي مجدي، أمير حجازي ، محمود السيد ، محمد ابراهيم رمزي ، عبد العليم السيد ، محمد ابو سريع

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المريخ للنقطة الرابعة ، فيما وصل رصيد السكة للنقطة الثالثة.


الترتيب المجموعة الثانية


1- النصر 5 نقاط
2- بتروجت 5 نقاط
3- القناة 5 نقاط
4- زد 5 نقاط
5- الترسانة 5 نقاط
6- الزرقا 4 نقاط
7- سرس الليان 4 نقاط
8- المريخ 4 نقاط
9- كوكاكولا 4 نقاط
10- بورتو 3 نقاط
11- السكة 3 نقاط
12- منتخب السويس 3 نقاط
13- الداخلية نقطتين
14- جمهورية شبين نقطة وحيدة 

15- النجوم نقطة وحيدة 

16- طنطا نقطة وحيدة 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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