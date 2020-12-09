نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل المريخ مع السكة الحديد في موقعة ساخنة بالقسم الثاني في المقال التالي
جاء الشوط الأول متوسط المستوى ، أما الشوط الثاني فقد اشتد به حماس الفريقين ، وقد جاءت الهجمات على استحياء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف .
وقد جاء تشكيل الفريقين مكون من :
المريخ.. أشرف بخيت ، محمد عبد الله ، أحمد عبد الرازق ، أحمد حمزة ، شوقي فتحي ، عمرو عدلي ، عبدالله ناصر ، اسامة سعيد ، عبدالله صبري ، اندرسون ، محمد عبد الواحد .
السكة الحديد.. اسلام سليمان ، احمد حلمي ، محمود أكمل ، المتولي محمود ، حازم شعيب ، فتحي مجدي، أمير حجازي ، محمود السيد ، محمد ابراهيم رمزي ، عبد العليم السيد ، محمد ابو سريع
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المريخ للنقطة الرابعة ، فيما وصل رصيد السكة للنقطة الثالثة.
الترتيب المجموعة الثانية
1- النصر 5 نقاط
2- بتروجت 5 نقاط
3- القناة 5 نقاط
4- زد 5 نقاط
5- الترسانة 5 نقاط
6- الزرقا 4 نقاط
7- سرس الليان 4 نقاط
8- المريخ 4 نقاط
9- كوكاكولا 4 نقاط
10- بورتو 3 نقاط
11- السكة 3 نقاط
12- منتخب السويس 3 نقاط
13- الداخلية نقطتين
14- جمهورية شبين نقطة وحيدة
15- النجوم نقطة وحيدة
16- طنطا نقطة وحيدة