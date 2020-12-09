الرياضة

هالك يقترب من الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - قال تقرير صحفي بريطاني، إن المهاجم البرازيلي المخضرم هالك، قد يلعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية عقده مع شانجهاي إيست آسيا الصيني.

 

 

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " صن " البريطانية، فإن هالك ينتهي عقده مع الفريق الصيني، في نهاية الشهر الجاري، ويمكنه الإنتقال الى أي نادٍ في يناير.

 

 

وأضافت الصحيفة أن هالك صاحب الـ34 عاماً، قد يعود الى أوروبا في يناير القادم، بعد أن لعب 4 سنوات في فريق شانجهاي إيست آسيا.

 

 

يذكر أن هالك لعب مع فريق شانجهاي 145 مباراة في جميع المسابقات وسجل 76 هدفاً وصنع 54، علماً انه لعب مع منتخب البرازيل 48 مباراة وسجل 11 هدف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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