نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ميتلاند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ميتلاند في بطولة دوري أبطال أوروبا. ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ميتلاند اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ميتلاند اليوم كالآتي: حراسة المرمى : كيليهر. الدفاع : أرنولد، ريس ويليامز، فابينو، تسيمكاس. الوسط : كليركسون، كيتا، مينامينو. الهجوم : أوريجي، جوتا، صلاح.