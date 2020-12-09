نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تجهيز نجم الفريق لمباريات الدوري المصري الممتاز، التي تنطلق بمباراة المقاولون العرب.

وأشارت تقارير صحفية، أن باتشيكو طالب بتجهيز الظهير الأيمن للفريق حمزة المثلوثي، المنضم من نادي الصفاقسي التونسي.

وانضم المثلوثي لنادي الزمالك قادماً من الصفاقسي في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقده مع الفريق.

وأشاد المدرب البرتغالى بإمكانيات المثلوثى الفنية، ولكنه طلب زيادة الحمل البدنى للاعب من أجل تجهيزه بشكل قوى لانطلاقة مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن باتشيكو اعتمد على أحمد عيد فى التشكيل الأساسى خلال الفترة الماضية فى مركز الظهير الأيمن.

وواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في افتتاح الدوري المصري 2020/2021 مساء السبت المقبل.