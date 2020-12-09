الرياضة

نجم السامبا مطلوب في الهلال السعودي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم السامبا مطلوب في الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن الهلال السعودي أجرى عدد من الإتصالات مع البرازيلي هالك نجم شنجهاي الصيني من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة أبولا البرتغالية بأن هالك البالغ من العمر 34 عامًا يرغب تحديد مستقبله في أقرب وقت، حيثُ لا يزال يفاضل بين عرضين من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وأن المفاوضات مازالت مستمرة مع كليهما منذ الشهر الماضي.

وألمحت الصحيفة البرتغالية أن هالك انتقل في 2016 إلى شنجهاي الصيني وغادر في الآونة الأخيرة برفقة البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني للفريق على إثر مشادة كلامية حدثت بينهما عقب تبديله أثناء مباراة فريقه أمام يوكوهاما مارينوس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا