محمد صلاح يقود الفريق.. حدث استثنائي لـ أرنولد مع ليفربول أمام ميتلاند في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ليفربول الإنجليزي بعد قليل ضيفًا على نظيره ميتلاند الدنماركي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للفريق على موعد مع حدث استثنائي له، حين يحمل شارة القيادة لفريقه للمرة الأولى في مسيرته، بحسب ما أعلن نادي ليفربول.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فابينيو - ريس ويليامز - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: كلاركسون - نابي كيتا - مينامينو

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - أوريجي

وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.