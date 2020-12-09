شطة لـ عضو لجنة حكماء الأبيض: الأهلي والزمالك مش ولاد عم

كما أكد أحمد مصطفى أنه تحدث مع اللاعبين بعد الخروج من بطولة كأس مصر

وأكد لهم انهم من أفضل الأجيال الكروية التي جاءت في تاريخ الزمالك، وعليهم التركيز لتعويض ما فات، مشددًا علي أن اللاعبين يمتلكون إصرارا وعزيمة لاستكمال مسيرة الانتصارات وتعويض دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.