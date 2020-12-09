في الدقيقة الأولى.. محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف في شباك ميتلاند

أحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك نظيره ميتلاند في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف محمد صلاح جاء في الدقيقة الأولى من هجمة مرتدة بدأها بنفسه، ليتقدم لليفربول بهدف نظيف.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: كيليهير خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فابينيو - ريس ويليامز - كوستاس تسيمكاس خط الوسط: كلاركسون - نابي كيتا - مينامينو خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - أوريجي

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