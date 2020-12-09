دواء سحري.. تركي ال الشيخ يرشح موهبة جديدة لقيادة هجوم برشلونة.. شاهد

شارك المستشار تركي ال الشيخ صورة جديدة تجمعه باللاعب Darwin Núñez، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليها قائلا: " لقد جاء هذا اللاعب للتواصل معي وأشعر بمشاعر أبوية تجاهه لأنه أحد اكتشافاتي وأعتقد أنه "دواء سحري" لهجوم نادي برشلونة ، وأعتقد أنه يجب أن يأخذوه في الاعتبار."

و حقق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا إنجازًا جديدًا بالفريق الإسباني عقب استحواذه عليه منذ العام الماضي.

ويشهد نادي ألميريا، طفرة استثمارية غير مسبوقة في أرقام لاعبي النادي بالمقارنة مع المواسم الماضية وبلغت القيمة التسويقية لألميريا هذا العام 50.8 مليون يورو، بعدما كانت 14.6 مليون يورو عند شرائه في العام الماضي، إذًا زادت أكثر من 3 أضعاف خلال عام واحد.

يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى العام الماضي النادي رسميًا بقيمة 20 مليون يورو في صفقة كانت حديث الوسط الرياضي في اسبانيا واوروبا

يذكر ان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، انشأ مؤسسة خيرية لعمل الخير في السعودية وجميع البلاد العربية. ونشر تركي، "اللوجو" الخاص بالمؤسسة واكتفى بكتابة كلمة "قريبًا" على حسابه بموقع تويتر، ومن المقرر أن يبدأ آل الشيخ العمل بها خلال الفترة القليلة المقبلة.

من المعروف أن المستشار تركى آل الشيخ يسعى دائمًا لعمل الخير في كل أنحاء الوطن العربي.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رحب مؤخرا بالمدرب العالمي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

وبعث مورينيو، رسالة إلى صديقه المستشار تركي آل الشيخ من خلال مقطع فيديو ليخبره برغبته في زيارته للمملكة العربية السعودية، في حال تحسن الأوضاع بسبب جائحة كورونا.

ونشر تركي الفيديو عبر حسابه على "تويتر" معلقًا عليه: "مرحبا بك في بيت اخيك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت".

في سياق آخر طرح مؤخرا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، الذي يحمل عنوان"الفرق الكبير"، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر أغنية "الفرق الكبير"، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع خالد عز.

