هدف صلاح يمنحه لقب الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميتييلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميتييلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز، وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الأول بعد مرور 55 ثانية فقط ليصبح اسرع هدف فى تاريخ دوري ابطال اوروبا .

وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد.

وعادل صلاح رقم جيرارد حين سجل هدفا في شباك أتالانتا بالجولة الثالثة بدور المجموعات.

ونجح محمد صلاح أن يحقق العديد من الانجازات في مسيرته مع ليفربول، وحقق مختلف المسابقات الكبرى التي شارك بها أبرزها، دوري أبطال أوروبا، الدوري الانجليزي، وكأس العالم للأندية.

وسجل صلاح خلال مسيرته 22 هدفا مع ليفربول بدوري الأبطال، وهدفان مع بازل السويسري، وهدف وحيد بقميص روما الإيطالي.