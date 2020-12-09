المنافسة تشتعل.. أهلي بنغازي يزاحم النصر الليبي لخطف "مهران الاتصالات"

وصرح عمرو محمد وكيل اللاعب أن، مهران الجهمي عقد جلسة مع اسامة بوزيد رئيس نادي النصر الليبي عقب المباراة التي اقيمت يوم الأحد الماضي بين النصر وشباب بلوزداد، وأقيمت مفاوضات جدية على الحصول على توقيعه في الأيام المقبلة.
وأضاف وكيل اللاعب أن، مسؤول نادي أهلي بنغازي تواصل معه شخصيًا لابرام صفقة انتقال مهران مزاحمًا نادي النصر الليبي للحصول على خدمت "مهر الإتصالات" وتدعيم صفوف دفاع الأهلي في ليبيا.
وتابع محمد أن، مهران له الأفضلية للعب في ليبيا حيث أنه له فروع ليبيه من العائلة وهذا ما يدفعه للتفكير في العروض الجدية من الدوري الليبي.
وأشار وكيل مهران الى أن، اللاعب مازال يفاضل بين العرضين وفي الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن اضمامه رسيمًا بعد دراسة العرض جيدًا والوصول لأفضل النتائج تفيد "مُهر" مستقبلًا.
وأكمل:" لن يستمر الأمر طويلًا لاستمرار "مهر" في دوري الدرجة الثالثة لما يملكه من قوة بدنية عالية وامكانيات تؤهله للالتحاق بأحد الأندية الكبرى خلال الفترة الحالية، وحلم اللاعب هو الاحتراف في الدوري الإيطالي حيث أنه يعد منأقوى الدوريات التي يوجد بها التحامات تلائم امكانياته.
جدير بالذكر ان، مهران الجهمي التحق بمعسكر منتخب مصر مع المخضرم ربيع ياسين ولكن لم يخوض مباريات رسمية مع منتخب الشباب حتى الآن.
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