أوزيل يقترب من الدوري الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نجم فريق آرسنال مسعود أوزيل، من الرحيل عن صفوف المدفعجية الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، كونه خارج حسابات المدرب ميكيل آرتيتا.

ووفقاً لصحيفة " DHA " التركية، فإن فريق دي سي يونايتد الأمريكي يقود سباق التعاقد مع أوزيل، صاحب الـ32 عاماً.

وتسعى عدة أندية التوقيع مع النجم الألماني الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، على رأسها فريق فنربخشة التركي، الذي يعد المفضل للتوقيع معه.

وكان المدرب ميكيل آرتيتا قد استبعد أوزيل من قائمة آرسنال المشاركة في البريميرليج والدوري الأوروبي، علماً أن عقده ينتهي في نهاية الموسم.