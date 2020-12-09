نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في جود الأهلي.. تعرف على موعد مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتعتبر مشاركة الأهلي في البطولة هي السادسة في تاريخه، بعدما حقق ذلك أعوام 2005 و 2006 والتي حقق خلالها المركز الثالث وبرونزية البطولة، و2008، 2012، و2013.

وكان النادي الأهلي توج مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك غريمه التقليدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إقامة البطولة هذه المرة في شهر فبراير بالفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.