صلاح كبير هدافي ليفربول في دوري الأبطال

صلاح كبير هدافي ليفربول في دوري الأبطالبات المصري محمد صلاح كبير هدافي ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ بعدما هز شباك ميتيلاند الدنماركي يوم الأربعاء ليتجاوز ستيفين جيرارد قائد الفريق السابق.

وسجل النجم المصري هدفاً في شوط المباراة الأول، وهو هدفه رقم 22 في المسابقة بقميص ليفربول، ما جعله الأكثر تسجيلاً للفريق في البطولة القارية، متفوقاً بهدف على جيرارد.

وأحرز صلاح أهدافه خلال 39 مباراة أوروبية خاضها مع الفريق المتوج بالبطولة 6 مرات آخرها 2019، فيما احتاج جيرارد مدرب غلاسكو رينجرز الحالي إلى 73 لقاءً حتى يهز الشباك 21 مرة.

ويحتاج صلاح إلى 145 دقيقة لعب في البطولة القارية العريقة حتى يسجل هدفاً، وهو الرقم الأفضل بين العشرة الأوائل الذين سجلوا أكثر أهداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر النجم المصري ثامن هدافي ليفربول في كل البطولات عبر التاريخ، إذ أحرز 106 أهداف خلال 169 مباراة، بينما يملك أيان راش الرقم الأعلى بواقع 324 هدفاً.

وكالات