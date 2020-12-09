محمد فضل الله يكشف عقوبات العنصرية في مباراة سان جيرمان وباشاك التركي

علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية والدولية على عنصرية الحكم الروماني الرابع فى مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي بدورى أبطال أوروبا ضد اللاعب الكاميروني بيير ويبو.

وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه فريق باشاك شهير التركي، في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء؛ بعد اتهام للحكم الرابع بتوجيه إساءة عنصرية لأحد أفراد الفريق التدريبي للنادي التركى، وغادر باشاك شهير الملعب، بعد نقاش طويل وساخن مع حكام المباراة خلال الشوط الأول، عقب طرد الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق في الدقيقة 16، وتبين أن عناصر باشاك شهير شعروا بالغضب من ملاحظات الحكم الرابع للمباراة، التي بدت عنصرية.

وقال محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": لا يجوز بالطبع وقواعد الميثاق الاولمبى تمنع التمييز وفقا للون أو الجنس او العرق أو العقيدة او الطائفة أو الدين ويأتي من ضمن أهداف الفيفا الأساسية أن كرة القدم يجب أن تمنع من خلال ممارستها التمييز وفقا للون أو الجنس أو العرق أو العقيدة أو الطائفة أو الدين.

وأضاف: هناك اتفاقية دولية كبيرة موقع عليها من جانب كافة دول العالم الأعضاء فى اللجنة الأولمبية الدولية تسمى اتفاقية مناهضة العنصرية فى المجال الرياضى ومن ثم الرياضة وكافة المنافسات الرياضية يجب أن تمنع أى سلوك يدعو الى العنصرية فى الملاعب الرياضية.

وعن العقوبات المنتظر توقيعها على الحكم الروماني الرابع قال : السلوك العنصرى العقوبات الخاصة به يتدرج من الغرامات والمالية للايقاف والشطب من ممارسة الرياضة نهائيا.

شدد على وجوبية منع العنصرية والتمييز فى الرياضة لافتا إلى أن هذا نص صريح فى الميثاق الأوليمبى الدولى وكافة لوائح المنظمات الرياضية الدولية وكافة الانظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن الحكم الهولندي داني ماكيلي، سيقوم باستكمال ما تبقى من مباراة باريس سان جيرمان الفرني وباشاك شهير التركي في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن توقفت أمس الثلاثاء بسبب أحداث عنصرية.

وسيتولى ماكيلي إدارة المباراة بمساعدة مواطنه ماريو ديكس، والبولندي مارسين بونييك، بينما سيكون البولندي بارتوش فرانكوفسكي حكما رابعا.