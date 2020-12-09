بعد نجاته من الموت .. شاهد أول ظهور لـ إبراهيم حسن داخل المستشفى

وتعرض إبراهيم حسن لحادث سير قوى أسفر عن تهشم سيارته ونقله إلى المستشفى.
وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية.
وقرر محمد مصيلحي الغاء الجلسة التحفيزية المتفق عليها بين مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري المصري نظرا للحادث الذي تعرض له مدير الكرة.
ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة نادي بيراميدز يوم السبت المقبل في أولى جولات الدوري المصري باستاد الدفاع الجوي.
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