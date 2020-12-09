تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بوينا سار - نيكولاس زوله - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز خط الوسط: روكا - جروتسكا - توماس مولر خط الهجوم: دوجلاس كوستا - ليروي ساني - تشوبو موتينج ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 13 نقطة وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يحتل لوكوموتيف المركز الرابع برصيد 3 نقاط

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