بنزيما يقود ريال مدريد أمام مونشنجلادباخ فى مباراة حسم الصعود بدوري الأبطال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ريال مدريد نظيره الألماني على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ويخوض فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع شاختار دونيتسك الوصيف بينما يتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ الصدارة برصيد 8 نقاط، ويأتي إنتر ميلان أخيرًا برصيد 5 نقاط.

وسيكون للأربع فرق فرصة التأهل، حيث لا خيار أمام ريال مدريد سوى الفوز على مونشنجلادباخ، لأن التعادل سيحسم تأهل الفريق الألماني، وفي هذه الحالة سينتظر ريال مدريد نتيجة المباراة الأخرى بين شاختار دونيتسك وإنتر ميلان.

وقد يكفي تعادل الفريقين في حال فوز الإنتر على شاختار.

أما الإنتر فحصوله على بطاقة دور الـ16 تتوقف على فوزه، وانتهاء مواجهة الريال ومونشنجلادباخ، بنتيجة غير التعادل.

الفريق الإيطالي يمكنه بلوغ دور الـ16 إذا فاز وخسر الريال أو تعادل.