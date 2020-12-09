حمدي فتحي يحتفل بثلاثية الأهلي

نشر لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي صورة جديدة مع كؤوس ثلاثية النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليها حمدي، قائلا: " الحمد لله ????????????????❤️" .. وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه على السوشيال ميديا، شاكرين له مجهوده مع فريق النادي الأهلي والأداء المميز، وداعمين الفريق لتحقيق بطولات اكثر خلال الفترة القادمة كالسوبر المصري والافريقي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج بلقب كاس مصر للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

يواصل الأهلي دهس منافسيه محليا وأفريقيا بل وعالميا، ويفرض سيطرته على الألقاب والأرقام، وخاصة بعد أن توج بلقب كأس مصر، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ من حيث تحقيق الثلاثية التاريخية.

ونجح الأهلي في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث كانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.

بطولة دوري أبطال أفريقيا كانت اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي،أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

وسبق وأن حقق الأهلي الثلاثية التاريخية مرتين، موسمي 2005 - 2006 و 2006 - 2007، ليرفع رصيده إلى 3 مرات، بعد التتويج بها هذا الموسم.

وتخطي الأهلي كلا بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، في عدد مرات تحقيق الثلاثية التاريخية، حيث سبق وأن حققها عملاقي أوروبا مرتين.

وأصبح الأهلي أكثر فريق تحقيقا للثلاثية التاريخية على مر التاريخ برصيد 3 مرات، بالتساوي مع أوكلاند سيتي الأمريكي.