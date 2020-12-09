ليفربول ينهي الشوط الأول متقدما على ميتلاند بهدف محمد صلاح في دوري الأبطال

أحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك نظيره ميتلاند في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

هدف محمد صلاح جاء في الدقيقة الأولى من هجمة مرتدة بدأها بنفسه، ليتقدم لليفربول بهدف نظيف.

وأضاع لاعبو ليفربول عددا من الفرص لمضاعفة النتيجة أبرزها تسديدة أوريجي في الدقيقة 32، وتسديدة جوتا في الدقيقة 45، لكنهما ضلا طريق الشباك.