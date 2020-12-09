استكمال المباراة.. باريس سان جيرمان يتقدم على باشاكشهير 3-0 في دوري الأبطال

تقدم باريس سان جيرمان الفرنسي على باشاكشهير التركي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة استكملت منذ الدقيقة 13 بعد توقفها أمس بسبب عنصرية حكم المباراة الرابع.

افتتح نيمار التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 21، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لفريقه في الدقيقة 38.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 41 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية.

وضمن باريس سان جيرمان التأهل لدور الـ 16 بعد خسارة مانشستر يونايتد أمس أمام لايبزيج بنتيجة 3-2.