فليك يعلن تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق لوكوموتيف موسكو، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقد حقق بايرن ميونخ الفوز في مباراة الدور الأول بين الفريقين، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: سار - سولي - بواتينج - ديفيز.

خط الوسط: روكا - جوريتزيكا - دوجلاس كوستا.

خط الهجوم: توماس مولر - موتينج - ليروى ساني.