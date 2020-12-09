الرياضة

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتى أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام فريق أولمبيك مارسيليا، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وقد حقق مانشستر سيتي الفوز على مارسيليا في مباراة الدور الأول، بنتيجة هدف نظيف في فرنسا.  

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: ستيفين

خط الدفاع: والكر - جارسيا - لابورت - ناثان اكي. 

خط الوسط: فيرناندينيو - جوندوجان - برناردو سيلفا - رياض محرز - فودين. 

خط الهجوم: فيران توريس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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