نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فشل النادي الأهلي في حسم صفقة جناح صن داونز، جاستون سيرينو، قبل غلق فترة القيد في الانتقالات بالدوري المصري.

وكان الأهلي قد وضع اسم سيرينو ضمن أهدافه قبل غلق باب الانتقالات يوم الأحد الماضي، ولكن لم تتم الصفقة بسبب طلبات صن داونز المادية المبالغ فيها.

وقدم الأهلي عرضين الأول بمليون دولار والثاني بمبلغ 2.25 مليون دولار ولكن تم رفضهما من طرف صن داونز الذي يرى أن ما عرضه العملاق القاهري ليس مُرضيًا لطموحاتهم للموافقة على بيع سيرينو.

وعلق المدير العام والتنفيذي لنادي صن داونز، يوجيش سينج، على وضع سيرينو، وقال في تصريحات خاصة لصحيفة "Times Live" الجنوب إفريقية: "جاستون لاعبنا، الصفقة لم تتم لأن الأهلي لم يُقدر جيدًا إمكانيات أفضل لاعب في الدوري ماديًا".

وأضاف: "هذا أمر طبيعي في كرة القدم إذا لم يعرضوا المقابل المادي الذي نطمح للحصول عليه للموافقة على بيع سيرينو".