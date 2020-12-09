طعن عشيق والدة النجم البرازيلي نيمار.. فيديو

أعلن تياجو راموس، عشيق نادين، والدة نجم البرازيل نيمار، عن تعرضه للطعن من قبل مجهولين في المكسيك.
وقال تياجو، البالغ من العمر 22 عاما، في شريط فيديو عبر تطبيق انستجرام: "كدت أن أموت بسبب ما لم أفعله. دخلت حانة وطلبت طبق لحم. لا أعلم ماذا حصل. لم أفعل أي شيء. كان هناك ثلاثة رجال، طعنني أحدهم. لن أترك الأمر على هذا النحو، لأن لدي بيانات عن أولئك الذين فعلوا ذلك. سأغادر المكسيك، لكنني سأعود".
وظهر عشيق والدة نيمار، ورقبته ملطخة بالدماء، عقب تعرضه للهجوم في مدينة كانكون المكسيكية.
وكانت والدة نيمار، أعلنت ارتباطها بعارض الأزياء تياجو راموس حين نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مع شريكها الجديد وهما متعانقين.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن والدة نيمار انفصلت عن عشيقها تياجو راموس بعد 13 يوما فقط من إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما.
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