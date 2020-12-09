تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة سالزبورج النمساوي، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: كيفن تريبير - سافيتش - فيليبي - هيرموسو

خط الوسط: ماركوس لورينتي - كوكي - ساؤول نيجيز - كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، فيما يحتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والتعادل يكفي الأتلتي للصعود للدور المقبل.