باريس سان جيرمان يكتسح باشاكشهير بخماسية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره باشاكشهير التركي بفوزه عليه بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة استكملت منذ الدقيقة 13 بعد توقفها أمس بسبب عنصرية حكم المباراة الرابع.

افتتح نيمار التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 21، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لفريقه في الدقيقة 38.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 41 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، أحرز نيمار الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 50، أعقبه توبال بهدف حفظ ماء الوجه لباشاكشهير في الدقيقة 57.

واختتم مبابي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 62.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد لايبزيج للنقطة 12 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد باشاكشهير عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وضمن باريس سان جيرمان التأهل لدور الـ 16 بعد خسارة مانشستر يونايتد أمس أمام لايبزيج بنتيجة 3-2.