للمرة الأولى.. 17 لاعبا تونسيًا فى الدوري المصري الجديد .. تعرف عليهم

لا صوت يعلو فى الشارع المصري، على اهميه لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري فى آخر عامين، ويعد المقاولون العرب صاحب النصيب الاكبر من عدد اللاعبين التونسيين ويأتي خلفه نادي الزمالك والاسماعيلي.

ويعد التعاقد مع لاعبين من تونس بالتحديد عامل جذب للأندية المصرية، بعد النجاح الكبير الذي شهدته تجارب التعاقد مع لاعبين من تونس في المواسم الماضية.

ويعرض دوت الخليج دور لاعبي تونس مع الفرق فى الدوري المصري:

فرجاني ساسي :

قدم فرجاني ساسي مستويات جيدة منذ قدومه الى الزمالك مطلع الموسم الماضي، وتوج مع الزمالك بـ 5 بطولات ، وهم السوبر المصري السعودي من الهلال السعودي ، كأس مصر امام بيراميدز ، كأس الكونفدرالية الافريقية ولم يشارك فى نهائي بسبب الاصابة التي لحقت به فى مباراة حسنية أكادير ، كأس السوبر المصري امام النادي الأهلي ، السوبر الافريقي امام الترجي التونسي.

حمزة المثلوثي :

نجح الزمالك فى التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي حمزة المثلوثي وقائد فريق الصفاقسي التونسي لمدة 3 سنوات

نجح نادي المقاولون العرب في تعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيرى قادما من نادي طنطا فى العام الماضي وضم ثنائي جدد هذا الموسم . - انضم وسيم النغموشي للمقاولون العرب قادما من الاتحاد الرياضي ببن ڨردان التونسي. - انضم هيثم الجويني للمقاولون العرب قادما من العين السعودي . نجح نادي الاسماعيلي في تعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف فى صفقه انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الاتفاق السعودي . - انضم مروان الصحراوي للإسماعيلي عرب قادما من البنزرتي التونسي.

علي معلول :

انضم علي معلول للنادي الاهلي فى عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي و أصبح علامة مسجلة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا بما يمتلكه من قدرات هجومية ممتازة على الجانب الأيسر و هداف الفريق في الموسم الماضي ومتخصص تسديد ركلات الجزاء حاليا وسجل 14 هدفا وصنع 30 اخرى ولقبه جماهير الاهلي " أسرع دليفري في مصر" ، وتوج بـ 3 دوري مصري و2 سوبر مصري وكأس مصر وتوج بمجهوده أفضل لاعب فى الدوري المصري 2019 .

انضم التونسي إيهاب المباركي لوادي دجلة لمده 3 سنوات قادما من الترجي التونسي .

*الجونة :

انضم التونسي محمد حبيب يكن إلى صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي ا لبنزرتي التونسي.

* الانتاج الحربي :

نجح الانتاج الحربي في تعاقد مع التونسي أيمن الطرابلسي قادمًا من النجم الساحلي فى الميركاتو الصيفي .

- انضم رفيق الكامرجي للإنتاج الحربي قادما من اتحاد تطاوين.

*البنك الأهلي:

نجح نادي البنك الإهلي في تعاقد مع التونسي محمد المثناني ، قادما من النجم الساحلي.

نجح نادي سموحة في تعاقد مع التونسي رفيق كابو قادمًا من وادي دجلة علي سبيل الاعارة .

نجح نادي سيراميكا كليوباترا في تعاقد مع التونسي سيف تقا فى انتقال حر وكان يلعب فى الافريقي التونسي .

*إنبي :