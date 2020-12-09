نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيا يفوز علي طهطا بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وخاض المنيا هذه المباراة بتشكيله مكونه من عبد الكافي رجب، برسوم محروس، إسلام طارق، أيمن ناصر، أحمد إسماعيل، عمرو سمير، فيصل غريب، أحمد عصام، بدوي عاشور، محمد سمارة، عمرو عثمان.

في حين خاض طهطا هذه المباراة بتشكيلة مكونه من عمرو جابر، أحمد ماهر، الوي شريف، محمود جميل، محمد توفيق، رامي جمال، محمد خلف، أحمد أشرف، يوسف عطية، محمود كامل، باسنجا.

بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين خاصه المنيا، حيث شهدت الدقيقة 7 تصويبة قوية من أحمد عصام يتصدي لها حارس طهطا، ثم في الدقيقة 18 تصويبة لكن ضعيفه وسهله في يد حارس طهطا من محمد سمارة.

في الدقيقة 35 فرصة هدف مؤكد يضيع من محمود كامل، ثم في الدقيقة 38 فرصه هدف مؤكد آخر يضيع من طهطا عن طريق محمود كامل، ليرد عليه أحمد عصام براسيه في الدقيقة 43 لكن تبعد عن المرمي، ثم في الدقيقة 44 تصويبة قوية من عمرو عثمان لكن لم تسكن الشباك، واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع نجح فيها محمد خلف بتصويبه من قبل نصف الملعب تسكن شباك عبدالكافي رجب لينتهي الشوط الأول بتقدم طهطا بهدف نظيف.

وانطلق الشوط الثاني وشوط الإثارة وشوط المدربين، حيث شهدت الدقيقة 3 نزول محمود عاطف ومحمود عيد بليه مكان بدوي عاشور وبرسوم محروس، ثم أجري طهطا التغيير الاول بنزول محمد مصطفى مكان محمود كامل، لكن في الدقيقة 5 راسيه محمود عاطف تسكن الشباك محرزا هدف التعادل.

بعدها بدقيقتين، يتمكن محمد سمارة، من إحراز الهدف الثاني برأسية تسكن شباك طهطا، ثم توقفت المباراة لإصابه حارس طهطا وفي الدقيقة 14 حل عبدالرحمن حسن مكان أحمد أشرف، وفي الدقيقة 16 تصويبه قويه من أحمد عصام لكن تعلو المرمي، وفي الدقيقة 26 حل طاهر محمد عبدالحميد ومحمود شيكا، مكان باسنجا وعبدالرحمن حسن، ثم في الدقيقة 27 فرصه هدف مؤكد يضيع من يوسف عطية.

ثم في الدقيقة 33 تصويبه لكن بعيده عن المرمي من بليه، وفي الدقيقة 36 حل أحمد شحاته مكان عمرو عثمان، واحتسب حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل ضائع وفي الدقيقة 46 حل محمد السيد ميخا ومحمد جدو مكان أحمد إسماعيل وأحمد عصام، عقبها احتسب حكم اللقاء ركله جزاء لكن تراجع فيها للمنيا ثم يتمكن الفريق المنياوي من إحراز الهدف الثالث لمحمد سمارة ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز المنيا بثلاثة أهداف لهدف.

وقد أدار المباراه تحكيميا حسام عزب حكم ساحة، يعاونه كل من محمد فاروق مساعد أول، هاشم عبدالمريد مساعد ثان، والحكم رابع أشرف ربيع، عدلي رضوان مراقب مسابقات، محمد عبدالكافي مراقب حكام.