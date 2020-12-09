نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق الزمالك، حسم ملف التجديد للنجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الأبيض، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

تحدث الإعلامي محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي الزمالك، لتجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي في الفترة المقبلة.

وقال محمد فاروق خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة النهار: "الزمالك يجدد لفرجاني ساسي خلال ساعات بعد الانتعاشة المالية التي حدثت واللاعب يرغب فى تجديد عقده مع القلعة البيضاء".

وأكمل فاروق: " مهند عون وكيل فرجاني ساسي،يسعي بقوة لانتقاله إلى السعودية، حيث يريد الحصول على عمولة كبيرة عن طريق العرض السعودي الذى تلقاه اللاعب فى الفترة الاخيرة".

الجدير بالذكر أن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، قد أكد أن مسؤولي الأبيض قد توصلوا لإتفاق مع فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الأبيض في الفترة المقبلة.