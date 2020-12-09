محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول

أحمد جودة - القاهرة - دخل "الملك المصري" بهذا الهدف تاريخ النادي الإنجليزي بعد أن تربع على عرش هدافي الفريق في "التشامبيونز ليج" برصيد 22 هدفا، ليفض الشراكة مع أسطورة الفريق السابق ستيفن جيرارد.

وفي الدقيقة 62، تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل من ركلة جزاء سجلها المدافع الشاب ألكسندر شولز.

وبهذا التعادل، رفع فريق الألماني يورجن كلوب رصيده إلى 13 نقطة منفردا في الصدارة، بينما لم يتغير موقف الفريق الدنماركي الذي لم يحقق أي انتصار في المجموعة، ليأتي في ذيل الترتيب بنقطتين فقط.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، أكَد أتالانتا الإيطالي جدارته بطاقة التأهل الثانية لثمن النهائي بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف على ملعب يوهان كرويف أرينا.

يدين فريق مدينة بيرجامو بهذا الفوز الصعب لنجمه ومهاجمه الكولومبي لويس مورييل صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 85، بعد نزوله كبديل بست دقائق فقط.

ورفع أتالانتا رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة يحافظ بها على موقعه في الوصافة، ويؤكد تواجده في ثمن النهائي للموسم الثاني توالياً.

بينما تجمد رصيد أياكس عند 7 نقاط يبقى بها في المركز الثالث، ويتحول لبطولة الدوري الأوروبي.