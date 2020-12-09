نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيرة يواجه المالية تحت شعار لابديل عن الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الجزيرة مع فريق مالية كفر الزيات بقيادة المدير الفني أيمن مجدي، في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويسعي الفريق المطروحي لتحقيق الفوز لحصد أول 3 نقاط بالدوري بعد خسارتة في الجولة الثانية من الحرس بثلاثية نظيفة وتأجيل مباراتة في الجولة الأولي أمام شقيقة الحمام بسبب الأمطار والتي تحدد لها الأثنين القادم ، ويحتل الجزيرة المركز الأخير بدون نقاط.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الجزيرة من : عليوة ذاكي مدير للكرة، ومحمد سليمان مدير فني، وعنتر عطية، وإبراهيم الشايب مدرب مساعد، وحاتم فرغلي مدرب حراس مرمي، ومحمود رأفت مدير إداري، ومحمد شريف علاج طبيعي.

بينما يسعي فريق المالية للعودة من الأسكندرية بنتيجة إيجابية حيث أنه يحتل المركز السابع برصيد نقطتين بعد التعادل في الجولتين السابقتين.