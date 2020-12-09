حصاد الجولة الثالثة لمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

أقيمت 8 مواجهات قوية بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى مجموعة الصعيد

ثم تحقيق الفوز في جميع المباريات

ثم تسجيل 21 هدف منهم 13 هدف في الشوط الأول مقابل 8 أهداف في الشوط الثاني

ثم احتساب 4 ركلات جزاء ثم تسجيل 3 ضربات جزاء عن طريق محمد عبد الحفيظ لاعب الالومنيوم وإسلام عبد الراضي لاعب ديروط ومحمد دياب لاعب البترول بينماإهدار حسين خالد لاعب الفيوم ركلة جزاء

حصل فريق الشرقيه للدخان على العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته

محمد جمال كولبيالى يتصدر قائمة الهدافين برصيد ثلاث اهداف

هداف الاسبوع محمد سماره بعد تسجيله هدفين في مرمى طهطا

، محمد عبد السميع يخطف هدف الفوز لفريق شباب سمسطا في الوقت القاتل

تصدى محمود راندى حارس مرمى شباب سمسطا للمرة الثانية

لضربة جزاء حيث أنه تصدى في

مباراة بنى سويف في الأسبوع الماضي

وهذه نتائج وأهداف الجولة

1- فاز فريق الشرقيه للدخان على فريق الاعلاميين بهدف محمد الفيل

2- فاز فريق المنيا على فريق طهطا بثلاثة اهداف مقابل هدف سجلها محمود عاطف ميسي ومحمد سمارة هدفين وسجل هدف طهطا محمد خلف

3-فاز فريق شباب سمسطا على فريق الفيوم بهدف محمد عبد السميع

4-فاز فريق بترول أسيوط على فريق سوهاج بهدف محمد دياب

5- فاز فريق شباب قنا على فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف سجلها علاء صابر وشهاب شفيق وسجل هدف بنى سويف طه نادى

6- فاز فريق الالومنيوم على فريق ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل محمد عبد الحفيظ وأمين ميدو وإبراهيم بييو اهداف الألومنيوم، بينما سجل هدفين ديروط حسام حسن وإسلام عبد الراضي

7- فاز فريق تليفونات بني سويف على فريق كيما أسوان بهدفين نظيفين سجلها محمد عبد الرزاق وحيروم اوى

8- فاز فريق قنا على فريق أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف سجلها محمود خليل وأمين محمد

ترتيب المجموعة

1_الشرقية للدخان 9 نقاط

2_المنيا 7 نقاط

3_شبان قنا 7 نقاط

4_شباب سمسطا 6 نقاط

5_قنا 6 نقاط

6_بترول أسيوط 6 نقاط

7_تليفونات بني سويف 4 نقاط

8_الألومنيوم 4 نقاط

9_الإعلاميين 4 نقاط

10_سوهاج 4 نقاط

11_ديروط 3 نقاط

12_بني سويف 3 نقاط

13_الفيوم نقطة

14_اسمنت أسيوط نقطة

15_كيما نقطة

16_طهطا نقطة

