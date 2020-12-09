محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول.. ويتصدر تويتر

يستمر نجم منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول محمد صلاح في تحقيق أرقام قياسية، ويصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيل هدفه الـ 22، وبذلك يكسر محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد (21 هدفا).

ودشَّن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح ، معبرين عن سعادتهم بهدفه التاريخي على فريق "ميتييلاند" الدنماركي.

وتفاعل معه كثير من مستخدمي السوشيال ميديا، وأصبح في الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك نظيره ميتلاند في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

هدف محمد صلاح جاء في الدقيقة الأولى من هجمة مرتدة بدأها بنفسه، ليتقدم لليفربول بهدف نظيف.

وأضاع لاعبو ليفربول عددا من الفرص لمضاعفة النتيجة أبرزها تسديدة أوريجي في الدقيقة 32، وتسديدة جوتا في الدقيقة 45، لكنهما ضلا طريق الشباك.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فابينيو - ريس ويليامز - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: كلاركسون - نابي كيتا - مينامينو

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا – أوريجي

ويتواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول، على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2020.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، ، عن قائمة مكونة من 7 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لعام 2020. وينافس محمد صلاح زملاؤه في الفريق، السنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جوردان هندرسون، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وجاك جيراليش قائد فريق أستون فيلا، والبلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وسيتم اختيار الفائز يوم 21 ديسمبر الجاري، بناء على عدد الأصوات التي سيتحصل عليها من الجمهور وأصوات الصحفيين المقدرين بأكثر من 100 صحفي حول العالم.

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، كما أحرز 9 أهداف في 11 جولة من المسابقة هذا الموسم.