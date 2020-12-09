وقفة استثنائية قبل استكمال مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير لرفض العنصرية.. فيديو

تم استئناف مباراة باشاك شهير وباريس سان جيرمان في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد توقف المباراة أمس الثلاثاء.
وتوقفت المباراة بعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء، بعدما قام الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتشيسكو بتوجيه إساءات عنصرية لبييرو ويبو عضو الجهاز الفني للنادي التركي.
وترك لاعبو نادي إسطنبول باشاكشهير أرضية ملعب اللقاء رافضين استكمال المباراة بعد تعرض ويبو لإساءات عنصرية من قبل حكم المباراة، وخرج لاعبو باريس سان جيرمان بعد ذلك.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا استكمال مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، لكن بحكام جدد وبدءًا من الدقيقة 14 (لحظة توقف المباراة).
وقام لاعبو الفريقين بدخول إلى أرض الملعب والتفوا حول دائرة منتصف الملعب، وقاموا بالركوع على ركبتهم، ليقدموا وقفة استثنائية يرفضوا بها السلوك العنصري.
جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان كان حسم تأهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما خسر مانشستر يونايتد من لايبزيج، أمس الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
واحتفل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بتأهله لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 5 / 1 على ضيفه باشاك شهير التركي، في المباراة التي استؤنفت فعالياتها اليوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات للمسابقة.
كان سان جيرمان قد استأنف اللقاء، الذي توقف أمس الثلاثاء بسبب إساءة عنصرية من الحكم الرابع ضد المدرب المساعد لباشاك شهير، وهو حاسما تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة القارية، عقب خسارة مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 / 3 أمام مضيفه لايبزج الألماني أمس في اللقاء الآخر بنفس الجولة بتلك المجموعة.
وتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه لايبزج، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تأهل هو الآخر للدور القادم في البطولة.
واحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد تسع نقاط، ليتحول للعب ببطولة الدوري الأوروبي، في حين ظل باشاك شهير، الذي ودع المسابقات القارية رسميا منذ الجولة الماضية، قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في مشاركته الأولى بدوري الأبطال
أحرز النجم البرازيلي نيمار الهدفين الأول والثاني لسان جيرمان في الدقيقتين 20 و38، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.
وواصل سان جيرمان هيمنته على اللقاء خلال الشوط الثاني، حيث أحرز نيمار الهدف الرابع للفريق الفرنسي وهدفه الشخصي الثالث، ليصبح (هاتريك) اللقاء في الدقيقة 50.
وقلص محمد توبال الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة باشاك شهير في الدقيقة 57، لكن مبابي عاد لهز الشباك مرة أخرى، بتسجيله الهدف الخامس لسان جيرمان في الدقيقة 62.
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