وقفة استثنائية قبل استكمال مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير لرفض العنصرية.. فيديو

تم استئناف مباراة باشاك شهير وباريس سان جيرمان في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد توقف المباراة أمس الثلاثاء.

وتوقفت المباراة بعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء، بعدما قام الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتشيسكو بتوجيه إساءات عنصرية لبييرو ويبو عضو الجهاز الفني للنادي التركي.

وترك لاعبو نادي إسطنبول باشاكشهير أرضية ملعب اللقاء رافضين استكمال المباراة بعد تعرض ويبو لإساءات عنصرية من قبل حكم المباراة، وخرج لاعبو باريس سان جيرمان بعد ذلك.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا استكمال مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، لكن بحكام جدد وبدءًا من الدقيقة 14 (لحظة توقف المباراة).

وقام لاعبو الفريقين بدخول إلى أرض الملعب والتفوا حول دائرة منتصف الملعب، وقاموا بالركوع على ركبتهم، ليقدموا وقفة استثنائية يرفضوا بها السلوك العنصري.

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان كان حسم تأهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما خسر مانشستر يونايتد من لايبزيج، أمس الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.