دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يتقدم لريال مدريد بهدفين على مونشنجلادباخ فى الشوط الأول

تقدم ريال مدريد على منافسه بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد في الشوط الاول من المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل كريم بنزيما الهدفين الاول في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة والثاني في الدقيقة 32.وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بروسيا مونشجلادباخ الألماني، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وعاد سيرجيو راموس لقيادة تشكيل ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة.
وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة مونشجلادباخ كالآتي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي
خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش
خط الهجوم: رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل مونشجلادباخ صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط.
ويحتاج ريال مدريد للفوز في مباراة اليوم أو التعادل وانتظار خسارة شاختار الأوكراني أمام إنتر الإيطالي، لضمان التأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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