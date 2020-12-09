أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد حل مجلس مرتضى منصور.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن وجود أزمة خلال الفترة الأخيرة، بسبب استغناء النادي عن بعض اللاعبين قبل غلق باب القيد بساعات، دون إخبارهم أو إعلام أولياء أمورهم، ما تسبب في حرمان اللاعبين من المشاركة مع أي نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن غانم سلطان قام بالاستغناء عن عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، واستبدالهم بلاعبين أخرين في القائمة عقب حل مجلس إدارة النادي منذ ايام .

وتابع المصدر: “أنه تم الاستغناء عن اللاعبين قبل غلق باب القيد بساعة واحدة واستبدالهم بغيرهم، بينما كان الناشئون المستغنى عنهم يشاركون بشكل مميز”.

وأوضح المصدر أن ذلك جاء بناء على قرار من الثنائي فاروق جعفر وغانم سلطان، اللذين قام بدورهما بإبلاغ أحد الإداريين المسئول عن القيد باستبدال بعض اللاعبين، لمجاملة أحد الأشخاص.

وأتم المصدر تصريحاته، مؤكدًا أن طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين، تدخل في الأمر لحل الأزمة، فيما أنكر غانم سلطان حدوث هذه الواقعة وحمل أولياء الأمور مسئولية ما حدث.

وأكد أدم محمد أحمد زيادة ناشئ فريق 2006 بنادي الزمالك، وأحد المتضررين من الواقعة، أنه كان يشارك بشكل مميز في تدريبات الفريق، لكنه فوجئ بعدم قيده، مناشدًا وزير الرياضة بالتدخل لحل هذه الأزمة.