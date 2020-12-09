أتلتيكو مدريد يتقدم على سالزبورج.. وبايرن يتعادل مع لوكوموتيف في دوري الأبطال

هيرموسو أحرز هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 39، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.

وفي نفس المجموعة، خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة فريقي بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو

وكشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة سالزبورج النمساوي، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: يان أوبلاك خط الدفاع: كيفن تريبير - سافيتش - فيليبي - هيرموسو خط الوسط: ماركوس لورينتي - كوكي - ساؤول نيجيز - كاراسكو خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، فيما يحتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والتعادل يكفي الأتلتي للصعود للدور المقبل.

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