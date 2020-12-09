نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الثنائي مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ومحمد الشناوي حارس الأهلي من مغادرة الدوري المصري نحو الاحتراف الأوروبي في الفترة المقبلة.

رحيل مصطفى محمد ومحمد الشناوي عن الزمالك والأهلي

تحدث الإعلامي سيف زاهر المذيع بقناة أون تايم سبورتس، عن العرض الأوروبي المقدم لمهاجم الزمالك مصطفى محمد، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وأوضح سيف زاهر أن مصطفى محمد والشناوي تلقيا عرضين و دوري أوروبى كبير، للرحيل عن الزمالك والأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويعتبر مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أفضل المهاجم في الدوري المصري حاليا، فيما حصد محمد الشناوي حارس الأهلي جائزة أفضل حارس في أفريقيا.