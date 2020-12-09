نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يُغرم نجم آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن توقيع غرامة على الجابوبي بيير إيمريك أوباميانج نجم هجوم آرسنال الإنجليزي وتبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار وذلك بسبب ما وصفه بالتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اضطر منتخب بلاده في الشهر الماضي للنوم على أرض المطار قبل مواجهة جامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وعلق أوباميانج برفقة لاعبي منتخب الجابون في أحد مطارات جمهورية جامبيا في الشهر الماضي عقب الوصول لخوض مباراة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا ولم يتم السماح لهم بالرحيل قبل إنهاء الإجراءات المتعلقة باختبارات فيروس كورونا.