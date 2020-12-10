أول تعليق من كلوب على تحطيم محمد صلاح لرقم جيرارد القياسي

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على كسر محمد صلاح، رقم ستيفن جيرارد

وتربعه على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية بعد المباراة:" رقم قياسي تلو الآخر.. محمد صلاح لاعب استثنائي."

وأضاف:" هو يساعد الفريق بشكل كبير، هو يقدر مساعدة زملائه في الفريق.. لم أكن أعرف أنه سيحطم رقم جيرارد اليوم.. يجب أن يكون فخورًا بنفسه بكل تأكيد."

وسجل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميتييلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميتييلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز. وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد. وعادل صلاح رقم جيرارد حين سجل هدفا في شباك أتالانتا بالجولة الثالثة بدور المجموعات. ونجح محمد صلاح أن يحقق العديد من الانجازات في مسيرته مع ليفربول، وحقق مختلف المسابقات الكبرى التي شارك بها أبرزها، دوري أبطال أوروبا، الدوري الانجليزي، وكأس العالم للأندية. وسجل صلاح خلال مسيرته 22 هدفا مع ليفربول بدوري الأبطال، وهدفان مع بازل السويسري، وهدف وحيد بقميص روما الإيطالي. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: كيليهير خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فابينيو - ريس ويليامز - كوستاس تسيمكاس خط الوسط: كلاركسون - نابي كيتا - مينامينو خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - أوريجي

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