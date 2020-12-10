مدرب حراس الأهلي يكشف سبب استمراره رغم رحيل فايلر| وما علاقته بموسيماني؟

كشف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، عن سبب استمراره في منصبه بعد رحيل المدير الفني رينيه فايلر رغم تواجده في الجهاز الفني الخاص بالسويسري.

وقال يانكون خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق، إنه التزم بالتواجد مع الاهلي بسبب سر الروح القوية المتواجدة بين اللاعبين والاصرار على تحقيق البطولات والود المتواجد من الجميع.

وأضاف مدرب حراس الأهلي أنه كان من الضروري التواجد مع الجهاز الجديد للأهلي والعمل على تقدم حراس الفريق، وذلك ما وجدته من انسجام قوي بين الجميع والجهاز الفني الجديد.

وأشار يانكون الى أن عائلته متواجده هنا بشكل كامل وكان من الضروري احضارهم، وما وجدوه هنا هو الود والحب فقط ولا يوجد ما يؤذيهم فهم تأقلموا على التواجد هنا، ولم أكن سأستمر في مصر اذا لم تحب عائلتي المعيشة هنا.

وأكد يانكون أن بيتسو موسيماني مدير فني مميز ولا يوجد بيننا أي مشكلات، فهو دائمًا متفهم للغاية ويوجد انسجام بيننا ودائمًا ما يكون بيننا استشارات.

وعن الشناوي قال يانكون: "محمد الشناوي من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم فهو مميز في التدريبات، وفي المباريات الرسمية والقوية نجد أنه من الحراس الذي يعتمد عليهم، ومن الصعب تبديله في أي مباراة.