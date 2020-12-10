موعد قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021

انتهت مساء امس الأربعاء منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021.
وحسم 16 فريقًا تأهلها إلى المرحلة المقبلة من البطولة الأوروبية الكبرى .
ومن المقرر أن تنطلق منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة على مدار أيام 16، 17، 23، 24 فبراير المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب على مدار أيام 9، 10، 16، 17 مارس القادم.
موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021
تُقام مراسم قرعة دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم يوم الإثنين المقبل، 14 ديسمبر.
ويستضيف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تلك القرعة، وذلك في مدينة نيون بسويسرا.
وستبدأ المراسم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية.
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة فريقي ليفربول وميتلاند في دوري أبطال أوروبا في الجولة السادسة من دور المجموعات.
هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الأولى من هجمة مرتدة بدأها بنفسه، ليتقدم لليفربول بهدف نظيف.
وأضاع لاعبو ليفربول عدد من الفرص لمضاعفة النتيجة أبرزها تسديدة أوريجي في الدقيقة 32، وتسديدة جوتا في الدقيقة 45، لكنهما ضلا طريق الشباك.
وفي الشوط الثاني، أحرز شولز هدف التعادل لميتلاند في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبذلك التعادل، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في المركز الأول، ورصيد ميتلاند للنقطة 2 في المركز الرابع.
وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
في حراسة المرمى: كيليهير
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فابينيو - ريس ويليامز - كوستاس تسيمكاس
خط الوسط: كلاركسون - نابي كيتا - مينامينو
خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - أوريجي
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