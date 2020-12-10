تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021

أستدل الستار على الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات دور المجوعات مساء اليوم الأربعاء.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021

ليفربول - أتالانتا - باريس - لايبزيغ - بايرن ميونيخ - مان سيتي - بورتو - تشيلسي - إشبيلية - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - يوفنتوس - برشلونة- ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - بوروسيا مونشغلادباخ.

وتقام قرعة دور الـ 32 يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة .

وستقام قرعة دوري الأبطال في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.