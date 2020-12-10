تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021

وجاءت الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021
ليفربول - أتالانتا - باريس - لايبزيغ - بايرن ميونيخ - مان سيتي - بورتو - تشيلسي - إشبيلية - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - يوفنتوس - برشلونة- ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - بوروسيا مونشغلادباخ.
وتقام قرعة دور الـ 32 يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة .
وستقام قرعة دوري الأبطال في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.
تأهل فريق ريال مدريد الإسباني لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على ضيفه بروسيا مونشجلادباخ الألماني بهدفين نظيفين، في الجولة السادسة من المجموعة الثانية بدور المجموعات للمسابقة.
كريم بنزيما كان بطل الشوط الأول بامتياز بتسجيله هدفي اللقاء حتى الآن، حيث جاء الهدف في الدقيقة التاسعة من ضربة رأسية رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة من الجانب الأيمن من زميله لوكاس فاسكيز، ليتقدم لفريقه ريال مدريد بهدف نظيف.
أما الهدف الثاني، فأحرزه بنزيما في الدقيقة 32 من ضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رودريجو جويس.
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