مانشستر سيتي يفوز على مارسيليا 3-0 في دوري أبطال أوروبا

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. افتتح فيران توريس التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 48 قبل أن يضاعف سيرجيو أجويرو النتيجة لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 77. وفي الدقيقة 90، وقع رحيم ستيرلنج على الهدف الثالث لمانشستر سيتي، لتنتهي المباراة بتفوقهم بثلاثية نظيفة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 16 في المركز الأول، وتوقف رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

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