أتلتيكو مدريد يفوز على سالزبورج ويصعد لثمن النهائي.. وانتصار لـ البايرن على لوكوموتيف

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على سالزبورج النمساوي بهدفين نظيفين، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هيرموسو أحرز هدف اللقاء الأول لأتلتيكو في الدقيقة 39، قبل أن يؤكد كاراسكو انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 86 ليضمن عبور فريقه للدور المقبل.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو للنقطة 9 في المركز الثاني، وتوقف رصيد سالزبورج عند 4 نقاط في المركز الثالث ليتأهل للدوري الأوروبي.

وفي نفس المجموعة، فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين نظيفين.

افتتح نيكولاس زوله التسجيل لـ بايرن في الدقيقة 63، قبل أن يؤكد تشوبو موتينج انتصار الفريق بهدف ثان في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بايرن للنقطة 16 في المركز الأول، وتوقف رصيد لوكوموتيف عند النقطة 3 في المركز الثالث.