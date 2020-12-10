نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يكشف تفاصيل عودته للزمالك ونهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أسباب العودة مجددا لقيادة القلعة البيضاء حيث أكد أن إمكانات النادي الكبيرة وارتباطه بالجماهير هما سبب الموافقة على العودة لتدريب الفريق من جديد، رغم أنه وصلته دعوات من أندية مصرية أخرى.

أضاف باتشيكو أنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى بسبب سوء تفاهم موضحا أنه عمل مع أشخاص لديهم إمكانيات كبيرة وارتبط بنادي الزمالك ولهذا وافق على العودة لتدريب الزمالك.

تابع باتشيكو : "منذ شهرين ونصف الشهر عندما وافقت على تدريب الزمالك أكثر ما كان يشغلني هو معرفة حالة الفريق ورأيت فريقا قويا ولاعبين مميزين ولكن كان يوجد عدم توازن على بعض المستويات .. لذا وجدت أنني أستطيع تحسين الفريق وبالفعل تمكنت من تحسين بعض الأمور مع احترامي لكل المدربين الذين سبقوني".

وواصل المدير الفني للزمالك: "ركزت على العمل أكثر دفاعيا وكنا نحتاج أن يكون هناك تكتل دفاعي واستطعنا تنفيذه وكانت لدينا كل مباراة خضناها كمباراة نهائية للحفاظ على المركز الثاني بالدوري وحافظنا عليه بعد معاناة كبيرة من غيابات وإصابات وكان من المهم الحفاظ على الفريق في بطولة إفريقيا".

كما أشار باتشيكو: "كان هناك استهلاك كبير للاعبي الزمالك في بطولة افريقيا لأنه كان ينافسنا بيراميدز على المركز الثاني ولكن الأهلي فرق كثيرا بالنقاط وهو ما ساعده على اراحة لاعبيه الأساسيين وتطبيق التدوير بين لاعبيه".

واستطرد البرتغالي: "قدمنا مباراة ممتاز أمام الرجاء لأننا حصلنا على راحة أسبوعا قبل المباراة وهو ما مكننا من التحضير الجيد للمباراة.. موضحا أن أوباما لاعب مبتكر جدا وفقدنا خدمات أحسن مدافع في مصر هو محمود حمدي الونش وافتقدنا عبدالله جمعة الذي يقدم مستويات طيبة في الدفاع والهجوم وخسرنا التوازن وعناصر الفوز التي كانت عندنا، واللاعبين الآخرين لعبوا بشكل جيد".

وشدد باتشيكو: "فترة الراحة التي حصل عليها الزمالك قبل نهائي إفريقيا أثرت علينا بعد تأجيل المباراة أكثر من مرة بسبب إصابات لاعبي الرجاء بكورونا وتأثرنا بنهائي إفريقيا في مباراة نصف نهائي الكأس أمام طلائع الجيش".

وأكمل باتشيكو: "لعبنا بشكل جيد في نهائي إفريقيا وأهنئ الأهلي على فوزه بدوري أبطال إفريقيا ولكن نحن نقدر كرة القدم المصرية ومن العدل أن نقول إن فوز الأهلي كان صعبا لأننا بدأنا المباراة بالتأخر بهدف وتعادلنا والإحصائيات كانت أفضل لنا ولاعبونا كانوا أبطالا ولي الشرف أن أعمل مع هذه المجموعة".

واختتم باتشيكو تصريحاته: " لاعبو الزمالك تأثروا بالهزيمة من الأهلي في نهائي افريقيا لذا لم يظهروا بشكل جيد في مباراة طلائع الجيش، بخلاف السفر لخوض المباراة خارج القاهرة".